Las Condes: Asaltantes golpearon a una mujer y apuntaron a su hija para robarles su auto

Carabineros detuvo a tres sospechosos acusados de protagonizar dos violentos robos de vehículos en la capitalina comuna de Las Condes.

Según información policial, el primer intento de "encerrona" ocurrió en calle Las Talaveras, donde la banda -compuesta por dos menores y un mayor de edad de nacionalidad colombiana- abordó a una mujer que se encontraba al interior de su vehículo y estacionada.

Sin embargo, no lograron concretar el atraco debido a que la víctima realizó una maniobra evasiva y frustró el asalto.

Tras el fallo, los delincuentes caminaron hacia el oriente por la calle Monroy para interceptar a un segundo vehículo, en el que iba a bordo una ciudadana de nacionalidad coreana y su hija de 14 años, quienes esperaban la apertura de un portón para visitar a una amiga.

"Apuntaron a la conductora con una pistola, la bajaron del vehículo y le intentaron robar su teléfono celular. A la víctima, al tratar de sujetar y defender su especie, los sujetos le propinaron un golpe con la base del arma de fuego en la cabeza, causándole otras lesiones también producto de la caída cuando la lanzan hacia afuera del vehículo", explicó el fiscal Fernando Ceballos.

"También apuntaron a su hija menor de edad, a quien bajaron del vehículo y le sustrajeron especies y posteriormente se dieron a la fuga en el vehículo", agregó el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El Ministerio Público instruyó peritajes al arma incautada para determinar si estaba apta para el disparo, mientras continúa la búsqueda del cuarto integrante de la banda que logró escapar.