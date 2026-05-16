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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Menor y adolescente detenidos por tour delictual en La Florida y Peñalolén: Robaron tres autos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los delitos fueron perpetrados por un grupo de sujetos en un servicentro y en distintas calles de las referidas comunas.

Tras las indagatorias, la PDI concretó su captura en Puente Alto, además de incautar un arma de fuego y otras cortantes.

Menor y adolescente detenidos por tour delictual en La Florida y Peñalolén: Robaron tres autos
 ATON (referencial)

De momento, los detectives sólo han recuperado uno de los tres móviles arrebatados.

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Un menor de 15 años y un adolescente de 18 fueron detenidos por participar en un tour delictual perpetrado en las comunas de La Florida y Peñalolén, en el que se robaron tres vehículos.

Los hechos comenzaron en un servicentro en la Avenida Diego Portales de La Florida, donde "un grupo indeterminado de sujetos intimidaron a las víctimas con aparentes armas de fuego y cortantes", dijo el subprefecto Leonardo Henríquez, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la PDI.

"Fueron altamente violentos; sustrajeron el vehículo (de los afectados) y se dieron a la fuga, dejándolos abandonados", agregó. 

Posteriormente, el mismo automóvil robado fue usado para la sustracción de un segundo vehículo en la Avenida Macul Alto; y, finalmente, un tercero fue arrebatado en la comuna de Peñalolén, en la Avenida Departamental con calle Los Cerezos.

Por último, tras el desarrollo de las indagatorias, la PDI detuvo a los dos jóvenes en Puente Alto, de quienes "se pudo establecer su participación y vinculación en todos los delitos", afirmó Henríquez. Además, se incautó "un arma de fuego y otras de tipo cortantes".

Sin embargo, los detectives sólo han recuperado uno de los tres vehículos robados.

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