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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Peñalolén: Sujetos intentaron atropellar a carabineros para eludir control policial

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Carabineros detuvo a tres personas, dos de ellas heridas de bala, después de que la fiscalización de una motocicleta robada deviniera en un intercambio de disparos la tarde de este domingo, en la comuna de Peñalolén.

El incidente comenzó en la intersección de las avenidas Los Presidentes y Consistorial, donde personal motorizado detectó a una persona desplazándose en una moto sin casco y, al controlarla, confirmaron que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo y procedieron a la detención de su conductor.

Detrás de la moto, una camioneta se desplazaba con dos ocupantes que, al advertir la presencia policial, comenzaron a escapar e incluso intentaron atropellar a los efectivos. El personal los siguió por algunos metros hasta que hubo un intercambio de disparos, producto del cual ambos sujetos resultaron heridos y fueron detenidos.

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