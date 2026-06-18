Persecución de auto robado terminó con seis detenidos tras choque en La Reina

Los seis ocupantes de un vehículo robado fueron detenidos este miércoles tras chocar a otro auto en La Reina, poniendo fin a una persecución que comenzó poco antes en Las Condes.

Según el relato de Carabineros, personal municipal de esta última comuna localizó un vehículo de interés en ese sector y al intentar fiscalizarlo, el móvil escapó, por lo que iniciaron un seguimiento coordinado con la policía.

En el camino, "los sujetos se dan cuenta de (la presencia de) este personal, y para intentar huir, realizaron una serie de disparos, sin lograr herir al personal ni causar daños", indicó el capitán Roberto Torres, de la 16° Comisaría de La Reina.

Después de recorrer distintas calles del sector oriente, el vehículo cruzó un semáforo con luz roja y colisionó a otro auto en Castillo Velasco con Diputada Laura Rodríguez, frente al Hospital Militar.

Los sospechosos intentaron huir a pie del personal de Las Condes, e incluso entraron a un centro comercial, corrieron por los techos de viviendas y se ocultaron en pasajes del sector, pero carabineros de La Reina lograron detenerlos.

Considerando que todo el grupo tiene antecedentes policiales, y que circulaba en un vehículo con encargo por robo, se investiga la eventual participación de estos sujetos en otros delitos.

En tanto, el conductor del auto chocado resultó herido y se mantiene internado, con diagnóstico reservado, en un centro asistencial.