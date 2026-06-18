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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Persecución de auto robado terminó con seis detenidos tras choque en La Reina

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El vehículo se dio a la fuga al ser detectado por personal municipal de Las Condes, y sus ocupantes incluso efectuaron disparos en el camino.

Los sujetos huyeron a pie después de impactar a otro auto frente al Hospital Militar, pero fueron capturados por Carabineros.

Persecución de auto robado terminó con seis detenidos tras choque en La Reina
 ATON (archivo)

El único herido en el procedimiento es el conductor del auto colisionado, cuyo diagnóstico es reservado.

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Los seis ocupantes de un vehículo robado fueron detenidos este miércoles tras chocar a otro auto en La Reina, poniendo fin a una persecución que comenzó poco antes en Las Condes.

Según el relato de Carabineros, personal municipal de esta última comuna localizó un vehículo de interés en ese sector y al intentar fiscalizarlo, el móvil escapó, por lo que iniciaron un seguimiento coordinado con la policía.

En el camino, "los sujetos se dan cuenta de (la presencia de) este personal, y para intentar huir, realizaron una serie de disparos, sin lograr herir al personal ni causar daños", indicó el capitán Roberto Torres, de la 16° Comisaría de La Reina.

Después de recorrer distintas calles del sector oriente, el vehículo cruzó un semáforo con luz roja y colisionó a otro auto en Castillo Velasco con Diputada Laura Rodríguez, frente al Hospital Militar.

Los sospechosos intentaron huir a pie del personal de Las Condes, e incluso entraron a un centro comercial, corrieron por los techos de viviendas y se ocultaron en pasajes del sector, pero carabineros de La Reina lograron detenerlos.

Considerando que todo el grupo tiene antecedentes policiales, y que circulaba en un vehículo con encargo por robo, se investiga la eventual participación de estos sujetos en otros delitos.

En tanto, el conductor del auto chocado resultó herido y se mantiene internado, con diagnóstico reservado, en un centro asistencial.

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