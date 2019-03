Persecución policial terminó con volcamiento, disparos y tres menores detenidos

Una persecución policial que inició en la comuna de Recoleta terminó con un automóvil volcado, disparos en contra de funcionarios de Carabineros y tres menores de edad detenidos en Conchalí.

El hecho comenzó alrededor de las 23:30 horas en la esquina de las calles Salzburgo con 25 de Enero, cuando un conductor de la aplicación Beat fue solicitado por el grupo de adolescentes.

"Me sacaron las llaves, me apagaron el auto, el de atrás me puso el brazo en el cuello y el de al lado dijo 'este es un asalto' y sacó una pistola 9 (milímetros). Me quitaron todo, plata, celular y auto", relató la víctima.

Media hora después del asalto, y producto del llamado a Carabineros, personal de la Subcomisaría de Conchalí se percató de la presencia del vehículo robado circulando en Avenida Huechuraba con Independencia, sin su placa patente y con las luces apagadas.

La persecución se extendió por unos 500 metros, hasta que en Cádiz con Huechuraba el vehículo se volcó.

Los sujetos agredieron y dispararon a carabineros en un número aún no específicado de veces, aunque ningún policía resultó herido a bala.

El conductor del vehículo, un menor de 16 años, resultó herido tras el volcamiento, siendo trasladado hasta el Hospital San José.

Los otros dos detenidos -un menor de 13 años y otra de 17, respectivamente- se encuentran en las dependencias de la Subcomisaría de Conchalí.