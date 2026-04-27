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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Persecución terminó con un delincuente abatido tras intentar atropellar a carabinero

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los sujetos huían en un vehículo robado que fue rastreado en tiempo real por la víctima.

Persecución terminó con un delincuente abatido tras intentar atropellar a carabinero
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Una intensa persecución policial, que se inició tras el robo de un vehículo en la comuna de Independencia, terminó este lunes con un delincuente abatido y un cómplice detenido en la comuna de Pudahuel.

Los hampones huyeron por Avenida Américo Vespucio y fueron seguidos de cerca por la víctima, quien alertó a Carabineros sobre su ubicación en tiempo real.

El operativo se extendió por diversas comunas hasta llegar a la intersección de Laguna Sur con Mar de Drake, donde la policía logró acorralar a los sospechosos.

En un intento de evasión, el conductor intentó atropellar a un uniformado, quien respondió haciendo uso de su arma de servicio y lo hirió mortalmente en el tórax.

El segundo implicado, quien cuenta con antecedentes penales, fue capturado en el lugar.

Al cierre de esta nota, el tránsito en el sector de Laguna Sur permanecía suspendido debido a los peritajes balísticos y forenses.

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