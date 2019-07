Robo de camión de lácteos terminó con dos detenidos en Pudahuel

Carabineros detuvo a dos sujetos acusados del robo de un camión repleto de lácteos en la comuna de Pudahuel, en Santiago.

De acuerdo a los antecedentes policiales, una banda robó el vehículo a través del método de "la encerrona" (un modus operandi de delincuentes en que bloquean el paso de su objetivo cruzándole un vehículo) en la intersección de la Avenida Américo Vespucio con la Ruta 68.

"Cuatro sujetos, premunidos de armas de fuego, lo intimidaron (al chofer) y sustrajeron el camión", indicó el teniente de Carabineros Santiago Neira. Tras el robo, que incluyó una golpiza, los delincuentes huyeron, siendo escoltados en su fuga por otro automóvil.

Funcionarios de Carabineros que se encontraban patrullando en el sector fueron alertados y persiguieron al camión; un seguimiento que terminó en Cerrillos con la detención del conductor.

Un segundo hombre fue detenido cuando los policías fiscalizaron el vehículo -con encargo por robo- que escoltaba al camión, mientras que el resto de la banda no ha sido encontrada.

La carga del camión está avaluada en 25 millones de pesos aproximadamente.

Víctima relató el violento robo

La víctima, en tanto, resultó con lesiones en su cabeza producto de los golpes que le propinaron.

"(En la subida a la Ruta 68) yo pensé que estaban estacionados y comenzaron a echarse marcha atrás, yo paré a unos 50 metros de ellos. Apareció otro vehículo marcha hacia atrás que colisionó por al lado al otro vehículo y se bajaron unos tipos con armas", relató el chofer afectado.

"Yo pensé que iban a pelear con ellos, pero corrieron hacia el camión. Abrieron la puerta y amenazándome con la pistola me dijeron que me bajara, que me iban a pegar (...) Al bajarme, me empezaron a pagar con la pistola y me caí arrodillado y después me llegó una patada en las costillas", agregó.

Ambos detenidos pasarán a control de detención por el delito de robo con violencia.