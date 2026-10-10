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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Robo de vehículo en Ñuñoa incluyó persecución y choque contra bus: Seis detenidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Carabineros detuvo a seis personas, cuatro menores de edad y dos adultos, tras un violento robo de vehículo registrado en la comuna de Ñuñoa, que derivó en una persecución policial.

Durante el asalto, los involucrados habrían intimidado a la víctima con un revólver y posteriormente la golpearon con puños y patadas mientras se encontraba en el suelo, para luego sustraer su automóvil.

Tras el robo, se inició una persecución policial que terminó con una colisión contra un bus de la locomoción colectiva, procedimiento que culminó con la detención de los seis involucrados.

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