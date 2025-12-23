Sujetos fueron detenidos por robo de camiones en Camino Renca Lampa

Carabineros detuvo a dos sujetos vinculados con el robo de dos camiones en Camino Renca Lampa, los que fueron perpetrados por al menos cinco delincuentes.

El procedimiento comenzó después de que utilizaran dos vehículos para interceptar a una máquina en la caletera de Américo Vespucio, en la intersección con Avenida Miraflores.

Una vez que descendieron, estos sujetos intimidaron a la víctima hasta hacerse con el camión, además de retenerla en uno de sus autos.

El camionero fue agredido por alrededor de 15 minutos y luego abandonado en el camino, momento en que pudo contactar a la policía uniformada.

Posteriormente, los efectivos dieron con un segundo camión y con uno de los autos que escoltaba ambas máquinas, los que circulaban contra el tránsito hasta notar la presencia de Carabineros, por lo que los ocupantes bajaron y escaparon hacia sitios eriazos.

El teniente Mauricio Serrano, de la Tenencia Pudahuel Poniente, precisó que los funcionarios "logran ubicar el vehículo gracias al sistema GPS, logrando la detención de dos individuos: un mayor de edad de 22 años, chileno con antecedentes, y un menor de 17 años, también con antecedentes policiales".

El avalúo aproximado de las especies robadas roza los 32 millones de pesos, contando ambos camiones y su respectiva carga.

Carabineros también incautó un inhibidor de señal durante este operativo.