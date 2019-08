Sujetos robaron un camión con mercadería y secuestraron a su conductor

Desconocidos que se trasladaban en un vehículo robaron mediante el método de la "encerrona" un camión con mercadería en la Ruta 5 Norte, en la comuna de Quilicura, a la altura de Américo Vespucio.

Los sujetos intimidaron al conductor del camión y lo trasladaron por varias calles de la capital antes de abandonarlo en la comuna de San Bernardo.

El propio chofer de la máquina, Boris Machuca, relató que "al final me dejan en un lado y empecé a caminar, porque estaba en la calle, (estaba) todo oscuro, no andaba nadie, me acerco a la caseta de un guardia de un paradero de taxis colectivos y me dice que estoy en San Bernardo y el atraco fue en Quilicura".

Tras verse liberado, el conductor dio aviso del robo a Carabineros, quienes encontraron el camión que trasladaba cerámicas en una fiscalización en la autopista General Velásquez, en la comuna de Renca, logrando la detención de cuatro personas.