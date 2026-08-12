Tour delictual en Maipú: Banda asaltó a tres conductores y propinó golpiza a uno de ellos

Un grupo compuesto por entre seis y siete delincuentes perpetró una violenta serie de robos de vehículos de forma consecutiva la noche de este martes en la comuna de Maipú, dejando a varias víctimas agredidas y un complejo rastro de colisiones.

La secuencia delictiva comenzó en el sector de la caletera de Américo Vespucio con Santa Elena —en las cercanías del Mall Arauco Maipú y el sector El Rosal—, donde la banda interceptó a los conductores bloqueándoles el paso.

Los sujetos descendieron armados, procediendo a intimidar y golpear severamente en el rostro a las víctimas para arrebatarles sus automóviles.

Choque, arrastre y abandono en Pajaritos

En medio del despliegue delictivo, los antisociales provocaron un fuerte choque entre dos de los vehículos involucrados, los cuales quedaron enganchados por el impacto.

Lejos de abandonar la maniobra, los delincuentes emprendieron la huida arrastrando ambos automóviles colisionados por varios metros.

Al llegar a la intersección de Avenida Pajaritos con Américo Vespucio, la banda desistió de continuar en los autos siniestrados. En ese punto, intentaron concretar un nuevo robo bajo la modalidad de la encerrona contra otro automóvil.

Pese a que el conductor se resistió e intentó lanzar su celular lejos para evitar el robo de sus pertenencias, los sujetos lograron sustraer sus objetos de valor, aunque no se llevaron su vehículo debido a los daños que presentaba tras el choque inicial.

Finalmente, los delincuentes escaparon en dirección desconocida a bordo de un tercer automóvil sustraído, dejando abandonado en la vía pública tanto los vehículos chocados como el automóvil en el que se movilizaban originalmente.

Diagnóstico de las víctimas y peritajes

Respecto al operativo y el estado de los afectados, el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada de Carabineros, teniente Francisco Cantanero, detalló: "En el desarrollo del procedimiento se configurarían tres vehículos que habrían sido sustraídos y un vehículo en el cual se movilizaban los sujetos y que habría quedado abandonado en intersección de Avenida Pajaritos con Américo Vespucio".

"Hubo intimidación con armas de fuego y golpes a las víctimas. Mantenemos una víctima con lesiones en la frente producto de un golpe con objeto contundente", precisó la autoridad policial.

Una de las víctimas más golpeadas debió ser trasladada a la Clínica Indisa, donde se confirmó que presenta lesiones de carácter grave en el rostro.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para identificar y dar con el paradero de los integrantes de la banda.