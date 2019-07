Tres detenidos, incluidos dos menores, tras asalto a conductor en Maipú

Tres sujetos, incluidos dos menores de edad, fueron detenidos esta madrugada de martes acusados de asaltar violentamente a un conductor en la comuna de Maipú, en el sector surponiente de la ciudad de Santiago.

El hecho se produjo alrededor de las 02:30 horas en el sector de La Farfana cuando el trío presuntamente se subió al automóvil de la víctima para intimidarlo con un destornillador y un palo.

El afectado, de nacionalidad venezolana, señaló ser conductor de la aplicación móvil Uber y que los delincuentes se habían hecho pasar por pasajeros.

El conductor dijo que los individuos se subieron a la fuerza cuando, tras notar una actitud sospechosa, se negó a transportarlos.

Al momento del robo, personal focalizado de la 25a Comisaría de Carabineros de Maipú que se encontraba patrullando por el sector, ante los cambios de luces del conductor, se percató de la situación.

"Estaba asustado y sabía que me iban a robar por su actitud. Al momento en que se montaron, uno tenía un palo en mano pero yo no me percaté que tenía una punta. En ese momento miré hacia la izquierda y vi que venía la unidad de radiopatrulla y empiezo a hacerle cambio de luces", relató la víctima a Cooperativa.

Tras ello, Carabineros intervino y capturó a los tres sujetos antes de que huyeran con el vehículo.

Los detenidos tienen 16, 17 y 18 años de edad y serán formalizados este martes por el delito de robo con intimidación.