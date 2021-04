Una mujer y su hijo sufrieron violenta encerrona en Ñuñoa

Una mujer y su hijo sufrieron un violento robo de su vehículo, o delito conocido como "encerrona", la noche del miércoles en la comuna de Ñuñoa.

De acuerdo a los antecedentes, el hecho se registró en la intersección de las calles Crescente Errázuriz con Pedro de Valdivia donde la mujer y su hijo, de 14 años, fueron interceptados por un grupo de cuatro sujetos que los intimidaron con armas.

La víctima relató que se detuvo en un ceda el paso, siendo abordada por "cuatro sujetos, nos intimidan con armas blancas, nos bajan del auto. Gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada, lo sacaron, no le robaron nada y a mí me empujan del auto, me botan y se llevaron la camioneta".

"Esto ocurrió en menos de un minuto, fue muy rápido, muy violento y la intimidación que a ti te hace entregar todo fue porque habían armas, habían dos pistolas y cuchillos", señaló.

La mujer y el menor de edad lograron ser auxiliados por un motorista de una aplicación de delivery y vecinos del sector, siendo trasladados hasta la 33° Comisaría de Ñuñoa, donde interpusieron la denuncia. Hasta el momento se desconoce el paradero del automóvil y los asaltantes.