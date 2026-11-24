Un sujeto fue víctima de una violenta encerrona durante la tarde de este lunes en las afueras de un strip center en Pedro Fontova, en la comuna de Huechuraba.

La víctima fue interceptada por dos sujetos, quienes lo golpearon y se llevaron su vehículo marca Maserati, avaluado en 40 millones de pesos.

Según confirmó Carabineros, los sujetos huyeron del lugar y no se ha podido dar con su paradero hasta el momento.