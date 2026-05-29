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Tópicos: País | Policial | Robos

Adulta mayor fue baleada por delincuentes que le robaron cuatro millones de pesos en Santiago

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

La víctima de 71 años intentó resistirse al asalto, por lo que uno de los ladrones le disparó en una pierna para hacerse con el dinero.

Adulta mayor fue baleada por delincuentes que le robaron cuatro millones de pesos en Santiago
 ATON (archivo)

Pese a que resultó con una herida de gravedad, el estado de salud de la mujer es favorable.

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Una adulta mayor de 71 años fue baleada durante un asalto en el centro de Santiago, en el que dos sujetos le robaron cuatro millones de pesos que acababa de retirar desde una sucursal bancaria.

Según los antecedentes recabados por la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI, los asaltantes siguieron en motocicleta el taxi en que la mujer se trasladó hasta su edificio, ubicado en 10 de Julio con Nataniel Cox.

Los delincuentes la atacaron inmediatamente después de que bajara del vehículo, tomándola del cuello y lanzándola al suelo, agresión que fue captada por una cámara de vigilancia del sector.

De todos modos, "la víctima opuso resistencia ante tal actuar, lo que derivó en que uno de los sujetos efectuara un disparo en una de sus piernas, dejándole una herida de gravedad", relató el comisario Mauricio Camousseight.

"Afortunadamente, podemos señalar que el estado de salud de la víctima es favorable. Ella se encuentra estable en un centro hospitalario para ser evaluada en cuanto a sus lesiones", añadió el funcionario.

La PDI encabeza las primeras diligencias para ubicar a los antisociales, que se dieron a la fuga con el bolso que portaba el dinero.

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