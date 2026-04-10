Adultos mayores fueron agredidos en violento robo en su casa en Colina

Una pareja de adultos mayores sufrió un violento robo en su casa la madrugada de este viernes en la capitalina comuna de Colina.

Según la información policial, este hecho, registrado en el sector residencial de Santa Cecilia, se dio cuando un grupo de entre cuatro o cinco personas ingresó a la vivienda de las víctimas, generando un forcejeo y agrediendo a uno de los ocupantes.

El afectado -un hombre- sufrió un corte en su cabeza producto de un golpe con la empuñadura de un arma de fuego, la misma que utilizaron los sujetos para intimidar al grupo familiar.

Además del ataque, los delincuentes se llevaron consigo una variedad de objetos de valor, cuya cuantificación aún está en proceso por parte de las autoridades, incluyendo objetos electrónicos, teléfonos celulares y computadores.

El botín más significativo, hasta el momento, incluye tres vehículos que fueron sustraídos del domicilio: fueron tasados en una cifra cercana a los 100 millones de pesos.

Actualmente, personal de Carabineros se encuentra trabajando al interior de este domicilio para recabar más antecedentes.

No obstante, se está a la espera de los peritajes más especializados por parte de la Brigada de Robos de la PDI, a quien fue derivado este caso, y quienes tendrán que efectuar las diligencias de rigor.