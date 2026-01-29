Asaltante murió atropellado por esposo de víctima en Maipú

Un delincuente murió durante la noche del miércoles en la comuna capitalina de Maipú, luego de que un hombre reaccionara ante un violento intento de robo con intimidación que afectaba a su esposa.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Sur con Tres Poniente, en momentos en que el matrimonio se disponía a guardar dos vehículos en su domicilio. Según los antecedentes preliminares, al menos cuatro sujetos descendieron de un automóvil blanco para abordar a la mujer y sustraerle su vehículo particular bajo amenazas.

Al percatarse del asalto desde su propio vehículo, el esposo de la víctima decidió intervenir de manera drástica para frustrar la denominada "encerrona".

"Al ver esta situación, el esposo de la víctima intenta colisionar el vehículo en el que andaban los antisociales. Lo alcanza, lo colisiona e impacta a uno de estos delincuentes, produciéndole la muerte en el lugar", detalló el capitán Alejandro Guiñez, oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada.

Tras la muerte de su compañero, el resto de la banda delictual logró darse a la fuga con uno de los automóviles robados -un Ford Explorer- con rumbo desconocido, dejando atrás el cuerpo del fallecido y el vehículo en el que se movilizaban en un inicio.

"Ambos (la pareja) son víctimas en este momento. Carabineros ingresó esta denuncia como robo por intimidación; llegaron varios vehículos que abordaron el que se encontraba una de las afectadas, que es la dueña de casa", dijo el fiscal Luis Vaca.

"A raíz de esto, le robaron el automóvil y el marido salió a tratar de auxiliarla. En esta dinámica, se produjo la sustracción del vehículo", agregó.

Delincuente muerto había cumplido condena por homicidio cuando era menor

El delincuente fallecido tenía casi 30 años y cumplió condena por un delito de homicidio cuando era menor de edad.

Aunque Carabineros no ha reportado el hallazgo de evidencia balística en la zona de manera inmediata, las víctimas relataron que los hampones percutaron disparos para intimidarlos durante el atraco.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo del OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar).