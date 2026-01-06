Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Asesor del ministro Elizalde sufrió robo de notebook en Conchalí

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Un asesor del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sufrió el robo de su notebook al interior de un supermercado durante la tarde de este martes, en la comuna de Conchalí.

El hecho ocurrió al interior del supermercado Líder ubicado en Independencia con Olivo, por lo que el funcionario llegó hasta la Quinta Comisaría de Conchalí a realizar la denuncia correspondiente.

