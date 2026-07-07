Banda armada fue directo a robar computadores a oficinas de Virutex en Cerrillos

Una banda de sujetos armados y con el rostro cubierto irrumpió este martes en oficinas de la empresa Virutex ubicadas en Avenida Pedro Aguirre Cerda 7875, en la comuna de Cerrillos.

Según declaró más tarde el jefe de seguridad ante Carabineros, los asaltantes llegaron al lugar en dos vehículos, con uno de ellos impactaron y abrieron el portón de acceso, y luego cinco sujetos avanzaron directamente hasta una oficina, rompieron el ventanal y sustrajeron varios computadores, con los que huyeron.

El atraco no dejó personas lesionadas.