Carabineros frustró robo en Santiago y detuvo a miembro de "La jauría de Franklin"

Carabineros detuvo este fin de semana a un conocido delincuente del Barrio Franklin, en Santiago Centro, miembro de una banda dedica a perpetrar asaltos por sorpresa en el sector.

El arresto se produjo cuando uniformados que circulaban en una patrulla por la esquina de San Francisco con Biobío observaron a un individuo de manera flagrante intentando robar un celular al interior de un vehículo que estaba detenido en una luz roja del semáforo.

Al percatarse de la presencia de personal policial, el sujeto intentó escapar del lugar, lo que dio paso a una persecución policial que terminó con su detención en el mismo Barrio Franklin.

El detenido, identificado con las iniciales P.C.S.C. y de 26 años, no era un desconocido para las fuerzas del orden: tiene con antecedentes por delitos similares, lo que lo perfila como un delincuente habitual.

"La jauría de Franklin": El peligroso grupo detrás de los asaltos

También se informó de la vinculación del aprehendido con un grupo criminal que ha sembrado preocupación entre los residentes del barrio.

Esta banda, conocida por los propios vecinos como "La jauría de Franklin", se caracteriza por su organización y por incluir a menores de edad en sus filas.

Según se detalló, estos criminales operan principalmente en las inmediaciones de paraderos del sistema Red, donde abordaban a sus víctimas en grupo para cometer los delitos.

La investigación sigue su curso con el objetivo de identificar y aprehender a los demás integrantes de "La jauría de Franklin" y así desarticular por completo esta organización criminal que afecta la tranquilidad del Barrio Franklin y sus alrededores.