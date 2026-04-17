Carabineros recuperó 100 refrigeradores robados desde camión en Lo Espejo

Un operativo de Carabineros terminó este viernes con la recuperación de 100 refrigeradores robados y la detención de cuatro delincuentes en la capitalina comuna de Recoleta.

Según se informó, personal policial encontró en un galpón, ubicado en Avenida Einstein, la carga de un camión que había sido sustraído durante la mañana en la comuna de Los Espejo, donde un grupo de delincuentes interceptó y secuestró al conductor del vehículo.

Asimismo, se dio cuenta que el paradero del conductor afectado es aun desconocido.

Para llevar a cabo el robo, los delincuentes separaron el tracto camión original de su rampla y la engancharon a otro camión, el cual contaba con patentes clonadas. Posteriormente, trasladaron la carga a una bodega donde se encontraban trasvasijando los productos.

La recuperación fue posible gracias a un sistema de GPS que equipaba la rampla, lo que permitió a las autoridades rastrear y llegar hasta el lugar donde se ocultaban los electrodomésticos.

Producto del operativo, cuatro personas fueron detenidas en el galpón, quienes estaban realizando el trasvasije de la carga. Se desconoce si estos sujetos tienen una implicación mayor dentro de la estructura de la banda delictual.

Las autoridades trabajan para esclarecer todos los detalles del ilícito y la posible conexión de los detenidos con otros delitos.