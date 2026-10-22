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Carabineros recuperó camión paraguayo robado con 200 millones en carne
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| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un operativo policial en Colina permitió la detención de dos sujetos e incautar un cargamento de carne, avaluado en 200 millones de pesos, que había sido sustraído a un transportista de nacionalidad paraguaya.
El robo ocurrió cuando el chofer fue interceptado por tres delincuentes que lo secuestraron temporalmente a bordo de un furgón para luego abandonarlo en Lo Espejo.
Carabineros logró ubicar el camión paraguayo en Colina, justo en el momento en que los sujetos realizaban el trasvase de la mercancía, capturando a dos de ellos.