Tópicos: País | Policial | Robos

Cayó banda dedicada a portonazos y robos a locales comerciales en Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La organización operaba en comunas del norte y oriente de la capital: usaba autos robados y clonados para cometer los delitos.

Cayó banda dedicada a portonazos y robos a locales comerciales en Santiago
 PDI Chile

Seis personas fueron detenidas tras un año de investigación; tres quedaron en prisión preventiva.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a seis integrantes de una organización delictual que operaba en la zona norte y oriente de la capital, dedicada principalmente a robos violentos de locales comerciales.

Según detalló la investigación, la banda robaba vehículos a través de portonazos y abordazos, los blanqueaba con patentes falsificadas y luego los utilizaba para cometer asaltos. Además, realizaban denuncias falsas de robo para intentar evadir la acción policial en caso de ser detectados.

El prefecto Marco Ramírez, jefe nacional Contra Robos y Focos Criminales de la PDI, explicó que los sujetos "tenían diferentes roles para concretar un robo completo, desde la obtención de vehículos hasta la cobertura armada con chalecos balísticos".

Los delincuentes actuaban en Lampa, Colina, Huechuraba, Las Condes y Vitacura, donde protagonizaron hechos de alta violencia, entre ellos el asalto a la óptica Rotter & Kraus en 2024.

En los allanamientos se incautaron chalecos antibalas, una gran cantidad de cigarrillos de contrabando y drogas que los sujetos marcaban con la imagen del narcotraficante Pablo Escobar, sello con el que comercializaban la sustancia.

Tras un año de investigación, los seis detenidos fueron formalizados, y tres de ellos quedaron en prisión preventiva por su participación sistemática en los ilícitos.

