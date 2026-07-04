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Tópicos: País | Policial | Robos

Cerrillos: Delincuentes armados maniataron a madre e hijos durante robo a su casa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Luego huyeron con diversos artículos y el vehículo familiar, avaluados en cerca de 20 millones de pesos.

Cerrillos: Delincuentes armados maniataron a madre e hijos durante robo a su casa
 ATON (archivo)

Los delincuentes inhabilitaron las cámaras de seguridad del domicilio y borraron sus registros antes de escapar.

 
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Tres sujetos encapuchados y armados ingresaron a un domicilio en la comuna de Cerrillos, donde maniataron a una madre y a sus dos hijos menores de edad, y sustrajeron especies y el vehículo familiar avaluados en cerca de 20 millones de pesos.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Avenida 5 de Abril con Las Torres, sector limítrofe con Maipú. Los sujetos intimidaron a las víctimas mientras registraban el inmueble y luego escaparon en el automóvil familiar.

El mayor Hugo Araneda, de la 34ª Comisaría de Cerrillos, detalló que "tres individuos ingresaron a un domicilio particular, a una casa, sorprendiendo a tres víctimas: una madre con sus dos hijos menores de edad".

"Los maniataron y proceden a sustraer diversas especies, diversos artículos de valor -domésticos, instrumentos musicales, computadores-, para luego retirarse en el automóvil familiar", agregó.

Pese a que los delincuentes portaban armas de fuego, no se registraron disparos ni personas lesionadas.

Los autores del robo también inhabilitaron las cámaras de seguridad del domicilio y borraron los registros.

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