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Tópicos: País | Policial | Robos

Cita terminó en secuestro y asalto en Temuco: dos colombianas detenidas

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las imputadas maniataron a una silla y golpearon a la víctima en su domicilio para robarle.

Cita terminó en secuestro y asalto en Temuco: dos colombianas detenidas
 Unsplash/Jose P. Ortiz (archivo)
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Dos mujeres colombianas fueron detenidas este martes en Temuco, en la Región de La Araucanía, acusadas de participar en un violento asalto contra un hombre que las había invitado a su domicilio en el contexto de una cita.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la víctima fue maniatada a una silla y golpeada por las imputadas, quienes le sustrajeron documentos personales y dinero en efectivo.

La detención fue confirmada por la policía, que además informó que ambas mujeres fueron sorprendidas mientras presuntamente desarrollaban actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Tras el procedimiento, las detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, junto con los medios de prueba recopilados.

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