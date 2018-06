Cuatro detenidos por el robo de un camión con carne en Quilicura

Carabineros detuvo a cuatro personas por el robo a un camión con carne en Quilicura. Se realizaron patrullajes preventivos en que primero se detuvo a dos personas que portaban armas de fuego y luego a otras dos que se transportaban en una camioneta con encargo por robo.

El pasado jueves, en el sector de Autopista - San Martín, un camión fue interceptado por los delincuentes que maniataron e incluso mantuvieron secuestrados por al menos cuatro horas al conductor y ayudante del camión.

"Primera vez que me acontece y dios quiera nunca más me vuelva a pasar, pero son experiencias que nos marcan a uno, uno no sabe si va a llegar a la casa, a ver a su familia", dijo el acompañantedel conductor del camión.

Del camión, solo se ha logrado recuperar la cabina, pero de la carne aún no se tiene rastro.

Ladrones escondían mercancía en pizzería

En otro sector de la capital, en tanto, tras realizar un patrullaje, Carabineros capturó a seis personas que estaban dentro de un local comercial con diferentes especies tecnológicas y con tanques de oxígeno -presumiblemente para realizar robos con método de oxicorte-.

"Se percataron que seis personas se encontraban dentro de una pizzería sin nombre, en su interior con varias especies como notebooks, servicios de vigilancia, cámaras de seguridad, una escopeta y dos pistolas", explicó la capitán de Carabineros, María Jesús Cadiz.

Según la información recabada por la policía, los individuos habrían robado los artículos desde un local de calle San Diego.