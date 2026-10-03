Cuatro jóvenes fueron formalizados por robos con violencia en La Unión

La Fiscalía Regional de los Ríos formalizó a cuatro imputados, dos adultos de 18 años y dos adolescentes de 16 y 17, por su presunta participación en al menos tres delitos cometidos durante una noche en distintos puntos de la comuna de La Unión.

"(Los imputados) fueron detenidos y formalizados por dos robos con intimidación y un robo con violencia, todos ocurridos en la misma noche, perpetrados por este grupo de individuos, que vestían todos de la misma manera", informó la fiscal Leyla Chahín, quien detalló que los sujetos quedaron a disposición de los tribunales de justicia de Los Ríos.

De acuerdo con la investigación, los imputados actuaban de manera coordinada, intimidando a transeúntes con armas de fuego. En uno de los robos abordaron a un conductor para sustraer su vehículo, a quien golpearon fuertemente en la cabeza.