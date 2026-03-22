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Tópicos: País | Policial | Robos

Cuatro menores fueron detenidos tras "tour delictual" por varias comunas de Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El procedimiento permitió recuperar dos vehículos con encargo vigente y se desarrolló en comunas como Ñuñoa, Lo Barnechea, San Bernardo y Peñalolén.

Cuatro menores fueron detenidos tras
 ATON (referencial)

Carabineros investiga la eventual participación de más involucrados que aún no han sido identificados.

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Cuatro menores de edad fueron detenidos por Carabineros de Chile tras protagonizar un denominado "tour delictual" que incluyó al menos dos robos en distintas comunas de la Región Metropolitana, en un procedimiento que culminó en la comuna de Peñalolén y permitió recuperar dos vehículos con encargo vigente por robo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el operativo se inició en la intersección de Ramón Cruz con Playa Dos, en Ñuñoa, donde los sujetos intimidaron con armas de fuego a una víctima para sustraer su automóvil.

Posteriormente, el mismo vehículo fue utilizado para cometer un segundo robo con violencia en Lo Barnechea, específicamente en Avenida Raúl Labbé con Camino San Francisco de Asís.

Tras las denuncias, se desplegó un procedimiento con apoyo de helicópteros que permitió ubicar los automóviles involucrados, uno en San Bernardo y otro en Peñalolén, concretándose así la detención de los cuatro implicados.

La teniente Savka Carrera, del departamento CEP de Carabineros, explicó que "se logró la detención de cuatro sujetos, todos menores de edad chilenos, vinculados a un tour delictual que incluye robos con violencia de vehículos motorizados en distintas comunas de la Región Metropolitana".

Asimismo, detalló que tras diversas diligencias y coordinación policial se realizó el seguimiento de los automóviles con encargo, el posicionamiento de los autores y la incautación de armas de fuego y llaves de los vehículos sustraídos.

Carabineros indicó además que el paradero del vehículo en que se movilizaban inicialmente aún es desconocido, por lo que no se descarta la participación de otros sujetos en estos delitos.

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