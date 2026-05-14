Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago18.1°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robos

Delincuente quedó en riesgo vital tras chocar mientras huía en moto de un asalto

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sujeto ignoró un disco pare luego de intentar robar a dos mujeres, siendo impactado por un vehículo particular y posteriormente contra un poste.

Al momento de su revisión, se confirmó que portaba una tobillera electrónica.

Delincuente quedó en riesgo vital tras chocar mientras huía en moto de un asalto
 ATON (referencial)

El sujeto fue trasladado hasta el Hospital San José de Independencia.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un delincuente permanece en riesgo vital luego de sufrir un accidente de tránsito mientras huía en motocicleta tras protagonizar un asalto en la esquina de Aurora de Chile con Nueva 1, en la comuna de Independencia.

Según información policial, el sujeto no respetó un disco pare y fue impactado por un vehículo particular, provocándole lesiones de gravedad.

Sin embargo, al verificar su estado de salud se confirmó que portaba una tobillera electrónica por el cumplimiento de alguna condena sustitutiva.

Asimismo, se comprobó que el antisocial se encontraba realizando robos a transeúntes, pues dos mujeres denunciaron haber sido asaltadas por él en momentos previos al choque.

"No respetó un disco pare y venía arrancando porque quiso asaltar a dos personas durante el recorrido de la última cuadra. Entonces, las niñas que quiso asaltar llegaron acá al lugar y lo encararon, pero ya el hombre estaba 'hecho pebre', porque como no respetó el disco pare, un auto lo pasó a llevar, que iba legítimamente bien por la calle, lo topó y se azotó contra el poste", relató un testigo.

El sujeto fue trasladado hasta el Hospital San José de Independencia, donde se mantiene en riesgo vital, mientras la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros inició los peritajes en el lugar del accidente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada