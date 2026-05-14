Delincuente quedó en riesgo vital tras chocar mientras huía en moto de un asalto

Un delincuente permanece en riesgo vital luego de sufrir un accidente de tránsito mientras huía en motocicleta tras protagonizar un asalto en la esquina de Aurora de Chile con Nueva 1, en la comuna de Independencia.

Según información policial, el sujeto no respetó un disco pare y fue impactado por un vehículo particular, provocándole lesiones de gravedad.

Sin embargo, al verificar su estado de salud se confirmó que portaba una tobillera electrónica por el cumplimiento de alguna condena sustitutiva.

Asimismo, se comprobó que el antisocial se encontraba realizando robos a transeúntes, pues dos mujeres denunciaron haber sido asaltadas por él en momentos previos al choque.

"No respetó un disco pare y venía arrancando porque quiso asaltar a dos personas durante el recorrido de la última cuadra. Entonces, las niñas que quiso asaltar llegaron acá al lugar y lo encararon, pero ya el hombre estaba 'hecho pebre', porque como no respetó el disco pare, un auto lo pasó a llevar, que iba legítimamente bien por la calle, lo topó y se azotó contra el poste", relató un testigo.

El sujeto fue trasladado hasta el Hospital San José de Independencia, donde se mantiene en riesgo vital, mientras la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros inició los peritajes en el lugar del accidente.