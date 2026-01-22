Delincuente se parapetó en el baño de una pareja de adultos mayores

Un delincuente extranjero ingresó a una vivienda habitada por un matrimonio de adultos mayores para evitar su detención, generando un amplio operativo policial que culminó con su arresto al interior del inmueble.

Los hechos comenzaron en la Avenida Las Rejas, donde patrulleros de seguridad ciudadana detectaron al individuo cometiendo robos en la vía pública. Al verse descubierto, el sujeto emprendió una huida a pie que se extendió por varias cuadras hasta llegar a la intersección de calle Aysén con Quellón.

En su intento por escapar, el delincuente ingresó al domicilio particular, donde se encontraba el matrimonio de la tercera edad. Una vez dentro, se encerró en el baño de la vivienda, utilizando un arma de fuego para amedrentar tanto a los ocupantes (uno de ellos de 82 años) como a los funcionarios que lo seguían.

El detalle del procedimiento

La gravedad de la situación requirió la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) para asegurar la integridad de las víctimas y lograr la rendición del atacante.

Víctor Marín, jefe de seguridad de la Municipalidad de Estación Central, explicó la dinámica de la persecución y señaló que el individuo huyó por techos y viviendas colindantes, amenazó a los funcionarios y finalmente se parapetó en el baño de una vivienda para evitar su detención.

Estado de las víctimas y búsqueda del arma

A pesar de la violencia del encuentro y las amenazas recibidas, se confirmó que los adultos mayores no sufrieron lesiones físicas. Sin embargo, el operativo se mantiene activo en los alrededores del inmueble, ya que el arma de fuego utilizada por el antisocial aún no ha sido recuperada.

Las autoridades locales destacaron la coordinación entre el personal municipal y Carabineros para resolver una situación que pudo haber terminado en tragedia, considerando la vulnerabilidad de las víctimas involucradas.