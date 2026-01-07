Delincuentes balearon a dueño de casa durante "turbazo" en Peñalolén

Delincuentes realizaron un "turbazo" en un domicilio la noche este martes 6, durante el cual dispararon contra el propietario del inmueble de sector Altos del Parque, en la comuna de Peñalolén.

La irrupción de entre cuatro a seis sujetos despertó al dueño de casa de 70 años, y a sus hijos de 14 y 16 años. El hombre decidió enfrentarlos, pero los antisociales lo intimidaron a él y a los menores, antes de balear a la víctima en la zona torácica.

El herido fue trasladado hasta un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció durante la noche en riesgo vital. No obstante, durante la mañana de este miércoles se informó que su estado de salud evolucionó, saliendo de dicha condición.

Tras efectuar el disparo, los asaltantes comenzaron a registrar la casa y robaron varios objetos de valor, principalmente artículos electrónicos, pero no lograron sustraer un auto del dueño de casa.

"Trataron de llevarse un vehículo de la víctima, hay un portón que tiene daños: habría sido palanqueado, tratado de ser forzado por estas personas con la finalidad de llevarse el vehículo, lo que no lograron", puntualizó el persecutor.

Vecinos del sector dan cuenta que, pese a las medidas de seguridad adoptadas y al patrullaje permanente de Carabineros y personal de seguridad municipal, este tipo de delitos continúa registrándose en el barrio. En los últimos meses se han reportado al menos tres hechos de similares características.

Las diligencias del caso quedaron a cargo de Carabineros, enfocadas por ahora en revisar las cámaras de vigilancia del sector y así, intentar identificar a los responsables.