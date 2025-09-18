Delincuentes intentaron atropellar a carabineros en Quilicura: Cuatro detenidos

Un intenso operativo policial en la comuna de Quilicura dejó cuatro delincuentes detenidos, dos de ellos heridos de bala, luego de un robo con violencia y una cinematográfica persecución.

El hecho se inició la tarde del miércoles cuando, en medio de un patrullaje preventivo de Carabineros, se divisó a cuatro individuos a bordo de un vehículo, quienes acababan de robar un celular a transeúntes.

Al intentar detener a los sospechosos, estos hicieron caso omiso a las instrucciones policiales y, en un intento por evadir la captura, intentaron atropellar a un funcionario uniformado.

El oficial, al ver su vida en peligro, hizo uso de su arma de servicio, aunque no logró detener el avance del automóvil.

La persecución continuó y, metros más adelante, una segunda patrulla policial interceptó el vehículo, en ese lugar "nuevamente estos sujetos, a no querer detener la marcha, intentan atropellar a un segundo carabinero", precisó el capitán Ángelo Sobarzo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte.

"En este caso, el funcionario policial hace uso de su arma de servicio, efectúa tres disparos y logra detener la marcha de estos antisociales", puntualizó el uniformado, dando cuenta que dos de los involucrados resultaron lesionados.

Situación irregular de los detenidos

Los cuatro ocupantes del automóvil, tres hombres y una mujer, fueron detenidos. Se informó que todos son de nacionalidad venezolana y se encuentran en situación irregular en el país.

Los dos individuos heridos fueron trasladados al Hospital San José, donde se reporta que están conscientes y fuera de riesgo vital. Producto del operativo, Carabineros logró incautar seis teléfonos celulares que habían sido robados, lo que permitió identificar a dos víctimas.

Es importante destacar que, según la información policial, el vehículo utilizado por los antisociales no presentaba encargo vigente por robo.