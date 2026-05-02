Desconocidos robaron en tienda de mall Costanera Center a través de forado

Dos sujetos ingresaron a la tienda de bicicletas Trek Store, al interior del Mall Costanera Center, a través de un forado para robar diversas especies.

De acuerdo a información policial, el hecho fue denunciado por el encargado del local, quien recibió una notificación del sistema de seguridad en su celular, en el que vio a dos sujetos en su interior, los que sustrajeron ropa, cascos, portabicicletas y neumáticos.

Los delincuentes accedieron a un pasillo de proveedores que está al interior del centro comercial cuando ya estaba cerrado para las personas; desde ahí realizaron un forado en una muralla que colinda con la tienda e ingresaron para robarla.

La capitana Jéssica González, oficial de ronda Oriente de Carabineros, detalló que "por el costado había un forado en la pared colindante con la tienda, a través del que individuos ingresaron a la tienda para sustraer especies desde el interior".

"El encargado del local dio la alerta y llamó al 133 para informar que se le había activado el sistema de alarma que tiene conectado en su teléfono celular y que le permitió ver a dos personas en la tienda, que eran desconocidas para él", añadió.

La policía se encuentra realizando diligencias para dar con el paradero de los delincuentes, cuya ruta de escape no fue captada debido a que no existen cámaras de seguridad por donde huyeron.