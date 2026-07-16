Detective resultó baleado al frustrar un robo en Padre Hurtado

Un detective de la PDI resultó baleado durante un procedimiento por robo en la esquina de calle San Ignacio con Rodolfo Jaramillo, en la comuna de Padre Hurtado (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió la mañana de este jueves cuando el funcionario, que se encontraba fuera de su horario laboral, sorprendió robando a un grupo de delincuentes.

Según información preliminar, el funcionario se identificó e intentó detener a los sujetos, pero uno de ellos abordó un automóvil e intentó atropellar al policía para facilitar su huida. Ante la amenaza, el detective hizo uso de su arma de servicio en reiteradas ocasiones.

La acción del PDI no logró detener a los antisociales, quienes lograron huir del lugar. Sin embargo, el detective sufrió un impacto de bala en su pierna derecha durante el procedimiento.

"Vi que una persona le disparó a un auto que iba arrancando. Como que se le trabó la pistola al caballero porque pegó dos balazos y no pudo disparar más. El señor estaba herido y los tipos se arrancaron", relató un testigo.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que con "ocasión de la frustración de un robo, hay un funcionario de la PDI que resultó lesionado. Él actualmente está fuera de peligro en el Hospital de Carabineros, lo que nos alegra especialmente".

"Esto va a ser parte de una investigación. Entendemos que el robo fue frustrado y eso, evidentemente, es una circunstancia que nos parece digna de destacar", agregó la autoridad.

Las policías trabajan en el levantamiento de cámaras de seguridad del sector para establecer el origen del disparo que terminó hiriendo al funcionario.