Detienen a sospechoso por robo de cobre en Iquique

Un violento robo sacudió la madrugada de este jueves en el sector de Puerto Patillos, al sur de Iquique. Un grupo de siete delincuentes irrumpió en las dependencias de una empresa local, actuando con extrema agresividad contra el personal de seguridad para sustraer un cuantioso cargamento de cobre.

El grupo delictual habría ingresado a la empresa, donde maniataron y agredieron a dos guardias para luego robar diferentes rollos de cobre, avaluados en aproximadamente 50 millones de pesos y dándose a la fuga.

Tras la denuncia, Carabineros verificó el estado de las víctimas y, tras la instrucción del Ministerio Público, personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (LABOCAR) de Iquique iniciaron pesquisas investigativas que resultaron en la detención de un sospechoso.

La teniente del LABOCAR Iquique, Paula Cabezas Rojas, informó que "la persona detenida, de 56 años y de nacionalidad chilena, fue puesta a disposición del Ministerio Público, quedando en prisión preventiva".