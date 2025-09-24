Diputado socialcristiano se lució como karateca e inmovilizó a un delincuente

El diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) protagonizó una detención ciudadana la tarde de este miércoles en la esquina de Avenida Freire con Castellón, en el centro de Concepción (Región del Biobío).

Fue allí cuando el parlamentario por el Biobío, que iba saliendo de una peluquería, se percató que un sujeto rompió el vidrio de un vehículo estacionado y huyó con algunas pertenencias que sustrajo, pero fue seguido por un transeúnte que lo detuvo.

Arroyo intervino y aplicó sus conocimientos certificados en técnicas de artes marciales, dejando inmovilizado al presunto antisocial hasta la llegada de Carabineros.

Diputado Roberto Arroyo efectuó una detención ciudadana tras ser testigo de un robo a un vehículo en pleno centro de Concepción. El parlamentario lo retuvo aplicando su conocimiento certificado en artes marciales @Cooperativa pic.twitter.com/PAgAqGbuwq — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 24, 2025

"Fue una detención ciudadana que yo vi al salir de la Galería Internacional, donde un sujeto que rompió el vidrio de un vehículo iba seguido por otra persona. Yo continué detrás de él para ver qué es lo que ocurría", relató el parlamentario.

"El joven lo tomó, lo bajó y yo ayudé a reducirlo después de eso y evitar que la gente también hiciera justicia por su mano, porque había algunos que le sacaron los zapatos y los tiraron arriba del techo. Esperé hasta que llegara Carabineros", complementó.

Tras reducir al sujeto, Arroyó explicó: "Primero llegó el GOPE, que no podía actuar. Finalmente, después de 10 minutos, llegó la patrulla de Carabineros que sí podía tomar procedimiento y fueron ellos los que pudieron tomarlo para después presentarlo ante el Ministerio Público".

Cinturón negro Tercer Dan en Kenpo Kárate Américano

El diputado Arroyo, cirujano dentista de profesión, es cinturón negro Tercer Dan en Kenpo Kárate Americano y ha realizado varias presentaciones en esa disciplina.

El legislador indicó a Cooperativa que no es primera vez que le toca participar en una acción de este tipo, puesto que, al tener conocimientos certificados en artes marciales, estima que es su obligación