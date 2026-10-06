Dueño de predio agrícola mató a un asaltante durante robo en Requínoa

El dueño de un predio agrícola mató de un disparo a un sujeto que participaba en un robo en su propiedad, ubicada en el sector La Gloria de Requínoa, en la Región de O'Higgins, este martes.

El prefecto de Carabineros de Cachapoal, coronel Luis Rebolledo, informó a Cooperativa que el propietario había sido víctima de robos anteriores y que, en esta oportunidad, enfrentó a un grupo de individuos que sustraía especies desde un galpón.

"Según la versión entregada por las víctimas, un grupo de individuos ingresa a un galpón que se encuentra al interior de un predio agrícola. En este lugar, individuos efectuaban la extracción de algunas especies, donde el propietario del lugar los enfrenta y uno de estos individuos saca un arma, al parecer de fuego, donde lo apunta", relató.

El coronel agregó que "el propietario, al ver esta agresión, efectúa un disparo con un arma debidamente inscrita, resultando posteriormente fallecido uno de los delincuentes en el lugar".

Según Carabineros, el fallecido era chileno, tenía 42 años, portaba una pistola de balines y registraba un amplio prontuario policial por robos en el mismo sector.

La institución indicó que el dueño del predio actuó en legítima defensa al efectuar un disparo con su revólver.