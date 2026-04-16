El Bosque: Carabineros detuvo a cuatro sujetos que descargaban carga robada

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo este jueves a cuatro hombres adultos, todos chilenos, mientras descargaban mercadería robada desde un camión en El Bosque.

El mayor Matías Fernández, de la 39ª Comisaría de dicha comuna capitalina, explicó que el operativo se gestó durante patrullajes preventivos, cuando los efectivos detectaron a un grupo de individuos traspasando cajas en la vía pública.

"Al proceder a su fiscalización, los sujetos intentaron huir del lugar, lográndose la captura de cuatro de ellos", detalló la autoridad.

Las diligencias posteriores confirmaron que la carga, compuesta por una gran cantidad de champú de uso médico, "fue robada durante la mañana de este jueves, 16 de abril, en la comuna de San Bernardo; hecho denunciado en la 62ª Comisaría", agregó.

Los detenidos, de entre 28 y 30 años y con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.