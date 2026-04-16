Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robos

El Bosque: Carabineros detuvo a cuatro sujetos que descargaban carga robada

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Fueron sorprendidos por personal de la SIP mientras traspasaban cajas de mercadería en plena vía pública durante un patrullaje preventivo.

Los productos, consistentes en champú de uso médico, habían sido sustraídos horas antes en San Bernardo.

El Bosque: Carabineros detuvo a cuatro sujetos que descargaban carga robada
 ATON (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo este jueves a cuatro hombres adultos, todos chilenos, mientras descargaban mercadería robada desde un camión en El Bosque.

El mayor Matías Fernández, de la 39ª Comisaría de dicha comuna capitalina, explicó que el operativo se gestó durante patrullajes preventivos, cuando los efectivos detectaron a un grupo de individuos traspasando cajas en la vía pública.

"Al proceder a su fiscalización, los sujetos intentaron huir del lugar, lográndose la captura de cuatro de ellos", detalló la autoridad.

Las diligencias posteriores confirmaron que la carga, compuesta por una gran cantidad de champú de uso médico, "fue robada durante la mañana de este jueves, 16 de abril, en la comuna de San Bernardo; hecho denunciado en la 62ª Comisaría", agregó. 

Los detenidos, de entre 28 y 30 años y con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada