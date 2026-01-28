Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

La Reina: Ocho delincuentes asaltaron a una mujer y fueron detenidos altiro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Ocho delincuentes fueron detenidos este miércoles en la comuna de La Reina, inmediatamente después de asaltar y agredir a una mujer.

Seis integrantes del grupo eran de sexo femenino -una de ellas menor de edad-, y el robo con intimidación tuvo lugar a la salida de la estación Príncipe de Gales del Metro de Santiago. 

"Abordaron a la víctima, le sustrajeron sus especies, su teléfono celular, la agredieron, y al momento en que se daban a la fuga, Carabineros procedió a la detención de todos los individuos. De igual manera, están recuperadas todas las especies de la víctima, que se encuentra en buenas condiciones de salud, con lesiones leves", dijo la capitán Paulina Ardiles, de la 16ª Comisaría.

 

