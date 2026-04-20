Ladrones huyeron con botín de 250 millones desde condominio de Peñalolén

La Brigada de Investigadora de Robos de la PDI Oriente indaga un millonario atraco cometido por un grupo de delincuentes en una vivienda que estaba sin moradores, ubicada en el condominio Jardines de las Pircas de la comuna de Peñalolén.

La banda escaló un muro y rompió una ventana para irrumpir en el domicilio, y se dio a la fuga con un botín avaluado en alrededor de 250 millones de pesos, entre dinero en efectivo, joyas y otras especies.

Según información preliminar, antes de cometer este ilícito, los ladrones -que se movilizan en un vehículo Mazda gris- no tuvieron éxito al intentar ingresar a otros dos inmuebles.

Una vez que el propietario denunció el robo tras llegar a su casa, el presidente del comité de seguridad del condominio, Marco Antonio Orellana, acusó una creciente inseguridad en el sector.

El dirigente explicó que hace tres años "colocamos unos portones en el sector de Álvaro Casanova con Quilín Sur, y la delincuencia disminuyó prácticamente a cero", mas alertó que "hoy tenemos un flanco, que son los vehículos que tratan de ingresar cuando entra un vecino".

"Después de tres años de no tener ningún evento, en el último mes hemos tenido siete robos en ese sector (...) Los delincuentes parecen ratas, porque cuando les cerramos un lado, entran por otro, y observan todo el santo día lo que estamos haciendo. Casa que está desocupada, rompen la reja, se meten y roban", remató el afectado.