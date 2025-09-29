Marido de Yasna Provoste fue golpeado y desvalijado en violenta encerrona

La senadora Yasna Provoste (DC) informó esta mañana que su esposo, Mauricio Olagnier, sufrió "una encerrona violenta" camino al aeropuerto de Pudahuel, cuando iba a recogerla a ella a su arribo desde la Región de Atacama.

Los antecedentes del caso indican que seis sujetos armados interceptaron a Olagnier, lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de una pistola y le quitaron su vehículo, su teléfono celular y su anillo de matrimonio.

La senadora agradeció, a través de X, "las muestras de cariño" recibidas por su familia, y señaló que su marido "se encuentra bien, aunque adolorido por lo vivido".

También planteó una reflexión: "Ante la violencia que atraviesa el país, este episodio nos recuerda lo urgente que es avanzar en políticas que nos protejan (...) y que no tengan complejos de perseguir a los delincuentes".

"Lo material se recupera, (pero) lo verdaderamente grave es el miedo que se instala en la vida de las personas y comunidades, que nos recuerda la importancia de cuidarnos más, de estar atentos y de avanzar unidos en recuperar la seguridad para todos y todas", sentenció la excandidata presidencial.

La Policía de Investigaciones tomó el procedimiento.