Más de 130 celulares robados fueron hallados en una tienda de barrio Franklin

Personal de la Cuarta Comisaría de Santiago detuvo a un sujeto de nacionalidad colombiana que mantenía en su local comercial al menos 135 teléfonos celulares con mensajes de alerta por robo y que se encontraban bloqueados por las denuncias de sustracción.

De acuerdo a información policial, el personal llegó hasta el local de Barrio Franklin luego que una víctima de uno de estos robos denunciara la situación y demostrara la ubicación del equipo mediante el GPS. De esa forma, se entrevistó al dependiente, quien no mantiene antecedentes policiales, y descubrió la gran cantidad de especies robadas.

La mayor Carola Sepúlveda precisó que los funcionarios "concurren a los locales comerciales en calle Placer, entrevistándose con la persona que trabajaba en el local, quien no pudo acreditar la procedencia de todos los teléfonos celulares que mantenía, en total eran 135, incluido el de la víctima, procediendo a la detención del sujeto y, además, recuperando todos los teléfonos celulares".

La policía confirmó que al menos 12 del total de celulares ya fueron devueltos a las distintas víctimas, mientras continúan las diligencias para la devolución de los equipos.

En paralelo, se detuvo a otro sujeto -de nacionalidad chilena- que, en las inmediaciones del barrio, fue sorprendido realizando un robo por sorpresa también de un teléfono celular al interior de un vehículo.