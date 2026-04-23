Murió menor de 15 años que protagonizó asalto a camión en Maipú

Funcionarios de Carabineros frustraron este jueves el robo a un camión en la comuna de Maipú tras intercambiar disparos con los asaltantes, acción que dejó un delincuente fallecido y otro herido de gravedad.

Este hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas en Avenida Cuatro Poniente, a la altura del 1300, en el sector de Rinconada.

En ese lugar se encontraba un camión de reparto de mercadería que fue abordado por un grupo de delincuentes, que se bajó de un auto SUV y con overoles blancos y armamento intentó hacerse del control de este vehículo.

Carabineros presentes en el lugar advirtieron la situación y respondieron de inmediato, iniciándose un intercambio de disparos que dejó a dos de estos antisociales heridos, ambos menores de edad.

Durante la tarde, se confirmó que uno de los delincuentes, un adolescente de 15 años, murió debido a la gravedad de las lesiones; mientras que otro de 17 permanece en riesgo vital.

Un tercer individuo fue detenido en relación con el asalto, aunque, según se reportó, se encuentra sin mayores lesiones.