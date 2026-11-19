Personal de Carabineros y de Seguridad Ciudadana logró la detención de dos sujetos que fueron sorprendidos por vecinos de la comuna de Ñuñoa ingresando a una casa para robar.

El procedimiento comenzó en un domicilio de calle García Moreno, hasta donde acudieron los funcionarios tras recibir la denuncia y, al percatarse de la presencia policial, los delincuentes se escabulleron entre los patios, saltando panderetas e incluso corriendo por los techos de algunas viviendas.

"Eran dos cabros que andaban en moto: se metieron a las casas, y saltaron tres o cuatro panderetas -no sabría decirlo con exactitud-, y se quedaron escondidos en un patio", relató una de las vecinas que presenció el seguimiento.

Acto seguido, "Carabineros y Paz Ciudadana empezaron a revisar las casas, e hicieron un trabajo bastante exhaustivo, hasta que en una se encontraron con estos dos cabros: trataron de huir, pero el personal ya estaba en la calle, y se los llevaron directamente a la comisaría", añadió la testigo.

Los presuntos asaltantes son un menor de 15 años y un adulto de 27, quien además mantenía una orden de detención vigente.

Por otro lado, se confirmó que la motocicleta en la que circulaban mantenía un encargo vigente por robo.