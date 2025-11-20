Peoneta fue baleado en robo de camión con carne en Lo Espejo

Un robo a un camión cargado con carne se registró esta mañana en la Autopista General Velásquez, a la altura del enlace con Vespucio Sur, comuna de Lo Espejo.

Según los primeros antecedentes, un grupo de delincuentes interceptó al vehículo y disparó contra el peoneta que acompañaba al conductor, luego de que éste se opusiera al asalto.

La víctima recibió dos impactos de bala y fue trasladada en estado grave a un centro asistencial, donde permanece siendo atendida.

Fiscal Jefe de Flagrancia @fiscalia_RMSur Juan Cheuquiante @FiscaliadeChile se constituyó en sitio del suceso en Lo Espejo por robo con violencia y retención de víctima que afectó a conductor y copiloto de camión que transportaba carne. Se trabaja con @Carabdechile pic.twitter.com/FraMAcsVho — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) November 20, 2025

Tras el ataque, los asaltantes huyeron con el camión y el conductor a bordo. El vehículo apareció cerca de tres kilómetros más al sur, en avenida Eduardo Frei con Diagonal Las Torres, en la comuna de El Bosque.

Por ahora no existe claridad sobre el paradero del conductor ni sobre si la carga fue sustraída antes de abandonar el camión.

Carabineros mantiene peritajes en ambos puntos y trabaja en la recopilación de antecedentes para establecer la dinámica del robo y la ruta de escape de los responsables.

Debido al procedimiento, solo una pista se encuentra habilitada en dirección hacia el norte por General Velásquez, lo que ha generado alta congestión vehicular.