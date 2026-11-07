Presunto miembro del Tren de Aragua detenido por asalto en Lampa

La PDI, en coordinación con personal municipal, detuvo en flagrancia a cuatro ciudadanos extranjeros por el delito de robo con sorpresa en la comuna de Lampa, en la zona norte de la Región Metropolitana.



El grupo delictual operaba en la población Sol de Septiembre, donde aprovechaba su superioridad numérica para abordar transeúntes en momentos de descuido, a los que les sustraía objetos de valor para luego escapar a bordo de un vehículo.

Tras asaltar a una mujer, los sujetos huyeron en un automóvil pero posteriormente fueron interceptados por detectives y guardias municipales: "Procedimos al control de los cuatro ocupantes que había, logrando determinar que eran extranjeros, todos en situación migratoria irregular. Al momento de tomar contacto con la víctima, esta los identificó como los autores del hecho, indicando que uno de los sujetos había sustraído su celular", informó el comisario Raúl Cortes de la PDI.

"De los cuatro sujetos, tres de ellos eran venezolanos (y uno peruano). De los venezolanos, dos tenían medida administrativa de expulsión vigente, y uno ya había estado en la cárcel por un robo con violencia con arma de fuego, quien en nuestro registro institucional indicaba que era miembro del Tren de Aragua. Había estado en la cárcel de La Serena", agregó el detective de la Bicrim de Lampa.

El Ministerio Público indicó que los cuatro imputados pasarán a control de detención y posterior formalización en el Juzgado de Garantía de Colina.