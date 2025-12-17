Pudahuel: PDI que repelió robo a su casa quedó en riesgo vital

Un funcionario de la PDI se encuentra en riesgo vital tras repeler un asalto durante la madrugada de este miércoles en su domicilio ubicado en la capitalina comuna de Pudahuel.

El hecho ocurrió en Avenida Las Flores, hasta donde llegaron aproximadamente 10 sujetos, quienes rompieron los ventanales del inmueble, siendo sorprendidos por el detective de 50 años, quien utilizó su arma de servicio.

El teniente Pedro Argus detalló que "ocurrió un robo en lugar habitado que habría afectado a un funcionario de la PDI, quien al percatarse del robo que estaba ocurriendo en su domicilio lo repele con su armamento fiscal, donde se produce un intercambio de disparos".

"El funcionario se mantiene con un impacto balístico en el abdomen y otro en uno de sus hombros, se mantiene en riesgo vital y en este minuto está trabajando la PDI conforme a lo ordenado por parte del Ministerio Público", añadió.

Tras la balacera, los vecinos auxiliaron a la víctima, que fue trasladada por Carabineros hasta un centro asistencial, donde se mantuvo en riesgo vital y luego fue estabilizado.

"Escuchamos alrededor de 10 disparos"

Una vecina que otorgó primeros auxilios a la víctima relató: "Escuchamos alrededor de 10 disparos. Vi un auto blanco y se está subiendo un tipo de no más de 15 años, vestido de negro. Después vi que la vecina salió y, por los disparos, lo primero que hicimos fue ayudar y ahí vi a la vecina que decía que ayudáramos a su marido, que estaba con dos impactos de bala".

"Le dije que se quedara tranquila, que yo entendía un poco el tema, que yo lo veía (al afectado) mientras ellos llamaban a Carabineros y la ambulancia", indicó.

Se desconoce si alguno de los delincuentes resultó herido producto del intercambio de disparos.

Posible vínculo con "turbazo" en Vitacura

Se investiga si este hecho tiene relación con un robo registrado en Vitacura, donde sujetos sustrajeros tres vehículos, ya que uno de ellos -un Audi blanco- tiene características similares a uno de los que se usaron en este delito.