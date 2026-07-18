Robo a servicentro en Colina terminó con persecución y tres detenidos

Tres personas, entre ellas un adolescente de 14 años, fueron detenidas luego de una persecución policial que se inició tras un robo con intimidación a una tienda UPA de un servicentro Shell, ubicado en la caletera oriente de la autopista Eduardo Frei Montalva, en la comuna de Colina.

De acuerdo con Carabineros, funcionarios de la Tenencia Carreteras Lampa sorprendieron a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, cuando salían del local comercial luego de cometer el asalto.

"Uno de los carabineros se percata que varios individuos, dos mujeres y dos hombres, estaban saliendo del servicentro. Les hace la advertencia que se detuvieran. Estos sujetos se suben al vehículo, uno de ellos portaba un armamento, y huyen del lugar", explicó el subteniente Jean-Pierre Fonseca.

Durante la huida, los ocupantes del automóvil intentaron atropellar a uno de los funcionarios policiales, por lo que un carabinero hizo uso de su arma de servicio e inició un seguimiento controlado que culminó en la comuna de Quilicura.

El oficial detalló que el procedimiento permitió la detención de dos mujeres y de un adolescente de 14 años. Además, el vehículo en el que escapaban mantenía un encargo vigente por robo, tras haber sido sustraído durante la madrugada en Quilicura.

En el operativo también se recuperaron las especies robadas desde el servicentro y se incautaron armas blancas y un arma de fantasía que, según la policía, fueron utilizadas para cometer el delito.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó que los detenidos pasen a control de detención.