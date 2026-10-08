San Bernardo: Delincuentes maniataron a adulta mayor y su familia buscando oro

Un robo afectó durante la madrugada de este jueves a un grupo familiar en la capitalina comuna de San Bernardo, luego de que una banda delictual irrumpiera en su inmueble, maniatara a tres residentes -entre ellos una adulta mayor de 70 años- y sustrajera vehículos y especies de valor.

El hecho se registró cerca de las 03:00 horas en la Avenida Padre Hurtado, en las inmediaciones del río Maipo, en el sector sur de la comuna.

Al interior del predio existen tres viviendas habitadas por la misma familia, siendo el primer inmueble el objetivo del asalto. Allí se encontraban descansando la adulta mayor, una de sus hijas y su nieto.

Los antisociales ingresaron por la fuerza asegurando contar con un dato sobre la presunta presencia de oro guardado en el lugar. Tras reducir y amarrar a los tres moradores, registraron las dependencias para apoderarse de joyas, objetos de valor y tres automóviles pertenecientes a la familia.

"Al parece que abrieron una ventana de mi mamá. Uno queda con una sensación amarga, de impotencia, porque no puedes hacer nada, ver que se pasean como 'Pedro por su casa'. A los tres (habitantes) de la primera casa los maniataron y los llevaron al último dormitorio de atrás. Ahí los dejaron, hasta que mi hermana se pudo zafar y ahí nos enteramos nosotros", relató uno de los integrantes del grupo familiar.

El operativo policial permitió recuperar los automóviles en El Bosque y detener a un menor de 16 años presuntamente involucrado. (FOTO: ATON)

Sospecha de marcas previas en la vivienda y un menor detenido

Una vez que la mujer logró liberarse de sus ataduras, corrió a alertar al resto de los familiares que pernoctaban en las otras casas del mismo terreno.

Las víctimas presumen que los delincuentes contaban con información previa del recinto e, incluso, advirtieron un rayado reciente con plumón blanco en la reja exterior de la casa.

Dicha marca, que no estaba presente en semanas anteriores, levantó las sospechas de los afectados como un posible método de marcaje del inmueble antes de perpetrar el atraco.

Posteriormente, las diligencias permitieron rastrear los tres vehículos sustraídos hasta la comuna vecina de El Bosque, donde fueron recuperados.

En el mismo procedimiento se logró la detención de un menor de 16 años por su presunta participación en el asalto.