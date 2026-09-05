San Bernardo: Delincuentes roban camión con celulares avaluado en 500 millones de pesos

Al menos tres detenidos dejó un violento robo de camión cargado con con teléfonos celulares ocurrido en las instalaciones de la empresa de encomiendas FedEx, ubicada en la capitalina comuna de San Bernardo.

De acuerdo con los antecedentes entregados por los guardias de seguridad del recinto, al menos siete antisociales interceptaron e intimidaron con armas de fuego al conductor de un camión tres cuartos justo cuando hacía su ingreso a las bodegas ubicadas en avenida Santa Catalina de Chena, logrando apoderarse de la máquina.

La alerta oportuna permitió a las patrullas de Carabineros llegar rápidamente al lugar y aprehender a uno de los sospechosos mientras intentaba huir desde el interior del predio de la empresa.

Dos de los delincuentes fueron sorprendidos en el sector de Las Acacias instalando miguelitos, cadenas y acelerantes para blindar su huida. (FOTO: ATON)

Posteriormente, las diligencias continuaron en el sector de Las Acacias, donde se logró la detención de otros dos implicados.

Los sujetos fueron sorprendidos mientras instalaban 'miguelitos', cadenas y vertían acelerantes sobre la calzada para blindar su huida y facilitar la comisión de delitos similares en la zona.

"Siete individuos ingresan a dependencias de la empresa FedEx ubicada en avenida Santa Catalina de Chena, en San Bernardo, los cuales sustraen un camión con teléfonos celulares avaluados en 500 millones de pesos", detalló la oficial de ronda de la Prefectura Maipo, teniente Camila Rabellos, que también confirmó que los tres detenidos son "mayores de edad con antecedentes penales".

En tanto, continúan las pericias para dar con el paradero del resto de la banda delictual y recuperar el camión con la carga tecnológica sustraída.